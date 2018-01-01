Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Тариф Новогодний»

Актёры и съёмочная группа фильма «Тариф Новогодний»

Режиссёры

Евгений Бедарев

Режиссёр

Актёры

Максим Матвеев

АктёрАндрей
Валерия Ланская

АктрисаАлена
Светлана Суханова

АктрисаРита
Борис Корчевников

АктёрПашка
Екатерина Маликова

АктрисаМаша
Евгений Славский

АктёрВадим
Роман Полянский

АктёрКот
Мирослава Карпович

АктрисаОлечка
Марк Богатырев

АктёрМакс
Станислав Беляев

АктёрДанилов

Сценаристы

Анастасия Волкова

Сценарист
Елена Ласкарева

Сценарист
Евгений Бедарев

Сценарист

Продюсеры

Елена Гликман

Продюсер
Игорь Толстунов

Продюсер
Сергей Берлов

Продюсер

Монтажёры

Александр Хачко

Монтажёр

Операторы

Максим Шинкоренко

Оператор

Композиторы

Андрей Зуев

Композитор
Олег Воляндо

Композитор