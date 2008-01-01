Тариф Новогодний (фильм, 2008) смотреть онлайн
9.32008, Тариф Новогодний
Фэнтези, Комедия82 мин18+
О фильме
Новогодняя ночь всегда полна чудес и сюрпризов. Чудеса нашего времени часто происходят благодаря техническому прогрессу, хотя и не без участия Деда Мороза, который нынче может оказаться простым продавцом телефона Мечты…
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЕБРежиссёр
Евгений
Бедарев
- Актёр
Максим
Матвеев
- Актриса
Валерия
Ланская
- ССАктриса
Светлана
Суханова
- Актёр
Борис
Корчевников
- ЕМАктриса
Екатерина
Маликова
- ЕСАктёр
Евгений
Славский
- Актёр
Роман
Полянский
- Актриса
Мирослава
Карпович
- Актёр
Марк
Богатырев
- СБАктёр
Станислав
Беляев
- АВСценарист
Анастасия
Волкова
- ЕЛСценарист
Елена
Ласкарева
- ЕБСценарист
Евгений
Бедарев
- Продюсер
Елена
Гликман
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- СБПродюсер
Сергей
Берлов
- АХМонтажёр
Александр
Хачко
- МШОператор
Максим
Шинкоренко
- АЗКомпозитор
Андрей
Зуев
- ОВКомпозитор
Олег
Воляндо