Тариф Новогодний (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.32008, Тариф Новогодний
Фэнтези, Комедия82 мин18+
О фильме

Новогодняя ночь всегда полна чудес и сюрпризов. Чудеса нашего времени часто происходят благодаря техническому прогрессу, хотя и не без участия Деда Мороза, который нынче может оказаться простым продавцом телефона Мечты…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фэнтези
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тариф Новогодний»