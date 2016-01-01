Танцуй со мной (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Некоторые учатся танцевать, а другие рождены для этого. Итальянский режиссер Лука Маретти приезжает в Россию, чтобы снять танцевальный фильм о своей первой любви. Выбирая исполнительницу главной роли, Лука влюбляется в молодую актрису Катю. Катя же влюбляется в Никиту...



Танцуй со мной смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.