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Танцуй со мной

Танцуй со мной (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Танцуй со мной
Мелодрамы100 мин12+

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Сюжет

Некоторые учатся танцевать, а другие рождены для этого. Итальянский режиссер Лука Маретти приезжает в Россию, чтобы снять танцевальный фильм о своей первой любви. Выбирая исполнительницу главной роли, Лука влюбляется в молодую актрису Катю. Катя же влюбляется в Никиту...

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

3.9 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Танцуй со мной»

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