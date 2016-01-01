Танцуй со мной (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Танцуй со мной
Мелодрамы100 мин12+
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Сюжет
Некоторые учатся танцевать, а другие рождены для этого. Итальянский режиссер Лука Маретти приезжает в Россию, чтобы снять танцевальный фильм о своей первой любви. Выбирая исполнительницу главной роли, Лука влюбляется в молодую актрису Катю. Катя же влюбляется в Никиту...
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Информация
Рейтинг
3.9 КиноПоиск
5.8 IMDb
- МШРежиссёр
Михаил
Шевчук
- АШАктриса
Анастасия
Шевчук
- ЛСАктёр
Лука
Саббиони
- ЮКАктёр
Юрий
Кригер
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актриса
Лукерья
Ильяшенко
- Актёр
Анар
- Актёр
Василий
Ракша
- АРАктёр
Александр
Резалин
- АКАктриса
Александра
Киршина
- ЕШАктриса
Екатерина
Шмакова
- МШСценарист
Михаил
Шевчук
- КНПродюсер
Кирилл
Нерсесян
- ЕВПродюсер
Евгения
Вильшанская
- АЖПродюсер
Александр
Жигун
- РЛМонтажёр
Роман
Лесневский
- АГМонтажёр
Алина
Гишар
- ЕВМонтажёр
Евгения
Вильшанская
- АНОператор
Александр
Носовский