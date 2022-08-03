Таинственный сад (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.62020, The Secret Garden
Фэнтези, Приключения95 мин6+
О фильме
По воле судьбы 10-летняя Мэри вынуждена переехать в окутанный тайнами особняк своего дяди в Англии. В окрестностях поместья девочка обнаруживает потайную дверь в таинственный сад – магическое место, где исполняются любые желания. Именно там Мэри окунется в удивительный мир фантазии, познает всеисцеляющую силу природы и найдет настоящих друзей.
СтранаВеликобритания, Франция, США, Китай
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ММРежиссёр
Марк
Манден
- ДЭАктриса
Дикси
Эгерикс
- Актёр
Колин
Фёрт
- Актриса
Джули
Уолтерс
- ЭХАктёр
Эдан
Хэйхёрст
- АУАктёр
Амир
Уилсон
- АДАктриса
Айзис
Дэвис
- МДАктриса
Мейв
Дермоди
- РХАктёр
Ричард
Хэнселл
- ДВАктёр
Дэвид
Веррей
- ТСАктёр
Томми
Сёрридж
- ДТСценарист
Джек
Торн
- ФХСценарист
Фрэнсис
Ходжсон Бёрнетт
- Продюсер
Рози
Элисон
- Продюсер
Дэвид
Хейман
- РХПродюсер
Рон
Халперн
- ОМАктриса дубляжа
Ольга
Мешкова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- АААктёр дубляжа
Андрей
Арчаков
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- МКХудожница
Мишель
Клэптон
- ДМКомпозитор
Дарио
Марианелли