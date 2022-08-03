Таинственный сад (фильм, 2020) смотреть онлайн

По воле судьбы 10-летняя Мэри вынуждена переехать в окутанный тайнами особняк своего дяди в Англии. В окрестностях поместья девочка обнаруживает потайную дверь в таинственный сад – магическое место, где исполняются любые желания. Именно там Мэри окунется в удивительный мир фантазии, познает всеисцеляющую силу природы и найдет настоящих друзей.

