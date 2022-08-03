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Тачки

Тачки (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Cars
Мультфильм, Приключения111 мин18+

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О фильме

Неукротимый в своем желании всегда и во всем побеждать гоночный автомобиль «Молния» Маккуин вдруг обнаруживает, что сбился с пути и застрял в маленьком захолустном городке, что находится где-то на трассе 66 в Калифорнии.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Спортивный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тачки»