Тачки (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Cars
Мультфильм, Приключения111 мин18+
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О фильме
Неукротимый в своем желании всегда и во всем побеждать гоночный автомобиль «Молния» Маккуин вдруг обнаруживает, что сбился с пути и застрял в маленьком захолустном городке, что находится где-то на трассе 66 в Калифорнии.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Спортивный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время111 мин / 01:51
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джон
Лассетер
- ДРРежиссёр
Джо
Рэнфт
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- Актёр
Пол
Ньюман
- Актриса
Бонни
Хант
- ЛАктёр
Ларри-кабельщик
- Актёр
Чич
Марин
- Актёр
Тони
Шэлуб
- ГКАктёр
Гуидо
Куарони
- ДЛАктриса
Дженифер
Льюис
- ПДАктёр
Пол
Дули
- МУАктёр
Майкл
Уоллис
- ДФСценарист
Дэн
Фогельман
- КМСценарист
Кил
Мюррэй
- ФЛСценарист
Филип
Лорен
- ДЛСценарист
Джон
Лассетер
- ДКПродюсер
Дарла
К. Андерсон
- ТППродюсер
Томас
Портер
- Актёр дубляжа
Дмитрий
Харатьян
- Актёр дубляжа
Армен
Джигарханян
- Актриса дубляжа
Алика
Смехова
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Кузнецов
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Мошков
- РЭХудожник
Ральф
Эгглстон
- КШМонтажёр
Кен
Шретцман
- РНКомпозитор
Рэнди
Ньюман