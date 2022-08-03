Фильм мультфильм (2006)
О фильме
Начало головокружительных приключений легендарного автомобиля Молнии МакКуина и его верных друзей. Мультфильм «Тачки» ждет вас на Wink: увлекательная история для семейного просмотра!
Главная звезда этого анимационного фильма — упрямый и амбициозный гоночный автомобиль Молния МакКуин, принимающий участие в престижном турнире за кубок «Большого Поршня». В пути к месту проведения гонок через всю Америку он случайно попадает на неизвестную трассу и, повредив часть дороги, оказывается в небольшом населенном пункте под названием Радиатор-Спрингс. Местный судья и глава города призывает Молнию ответить за вандализм и отремонтировать трассу, и теперь автомобилю придется сделать это как можно быстрее, чтобы успеть на долгожданные соревнования.
Сможет ли Молния МакКуин добраться до места проведения турнира и выиграть его, узнаете в первой части культовой мультипликационной саги «Тачки». Мультфильм смотреть онлайн в хорошем качестве 2006 года вы можете прямо сейчас на видеосервисе Wink!
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм
КачествоFull HD
Время111 мин / 01:51
Рейтинг
- ДЛРежиссёр
Джон
Лассетер
- ДРРежиссёр
Джо
Рэнфт
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- Актёр
Пол
Ньюман
- Актриса
Бонни
Хант
- ЛАктёр
Ларри-кабельщик
- Актёр
Чич
Марин
- Актёр
Тони
Шэлуб
- ГКАктёр
Гуидо
Куарони
- ДЛАктриса
Дженифер
Льюис
- ПДАктёр
Пол
Дули
- МУАктёр
Майкл
Уоллис
- ДФСценарист
Дэн
Фогельман
- КМСценарист
Кил
Мюррэй
- ФЛСценарист
Филип
Лорен
- ДЛСценарист
Джон
Лассетер
- ДКПродюсер
Дарла
К. Андерсон
- ТППродюсер
Томас
Портер
- Актёр дубляжа
Дмитрий
Харатьян
- Актёр дубляжа
Армен
Джигарханян
- Актриса дубляжа
Алика
Смехова
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Кузнецов
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Мошков
- РЭХудожник
Ральф
Эгглстон
- КШМонтажёр
Кен
Шретцман
- РНКомпозитор
Рэнди
Ньюман