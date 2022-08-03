Фильм мультфильм (2006)

Начало головокружительных приключений легендарного автомобиля Молнии МакКуина и его верных друзей. Мультфильм «Тачки» ждет вас на Wink: увлекательная история для семейного просмотра!



Главная звезда этого анимационного фильма — упрямый и амбициозный гоночный автомобиль Молния МакКуин, принимающий участие в престижном турнире за кубок «Большого Поршня». В пути к месту проведения гонок через всю Америку он случайно попадает на неизвестную трассу и, повредив часть дороги, оказывается в небольшом населенном пункте под названием Радиатор-Спрингс. Местный судья и глава города призывает Молнию ответить за вандализм и отремонтировать трассу, и теперь автомобилю придется сделать это как можно быстрее, чтобы успеть на долгожданные соревнования.



Сможет ли Молния МакКуин добраться до места проведения турнира и выиграть его, узнаете в первой части культовой мультипликационной саги «Тачки». Мультфильм смотреть онлайн в хорошем качестве 2006 года вы можете прямо сейчас на видеосервисе Wink!

