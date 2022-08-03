Сверхъестественное (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.32018, First Light
Фантастика, Драма87 мин18+
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О фильме
Одинокий подросток Шон, потерявший мать, тщетно пытается наладить отношения с подругой детства Алекс, но та всe время проводит с новым бойфрендом. Однако после странного ночного происшествия, открывшего в Алекс поразительные сверхспособности, она обращается за поддержкой именно к Шону.
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДСРежиссёр
Джейсон
Стоун
- Актриса
Стефани
Скотт
- ТПАктёр
Теодор
Пеллерен
- СТАктёр
Саид
Тагмауи
- ПХАктёр
Перси
Хайнс Уайт
- Актриса
Кейт
Бёртон
- ДГАктриса
Джанет-Лэйн
Грин
- ДФАктёр
Джамил
Френч
- ДУАктёр
Джеймс
Уотерспун
- ЭХАктёр
Энтони
Харт
- СЛАктёр
Стив
Лав
- ДССценарист
Джейсон
Стоун
- ЭССценарист
Эндрю
С. Эрин
- ДБПродюсер
Джастин
Бегно
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ДВАктёр дубляжа
Денис
Виленкин
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ГЭМонтажёр
Грег
ЭнДжи