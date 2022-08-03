Сверхъестественное
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Сверхъестественное

Сверхъестественное (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.32018, First Light
Фантастика, Драма87 мин18+

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О фильме

Одинокий подросток Шон, потерявший мать, тщетно пытается наладить отношения с подругой детства Алекс, но та всe время проводит с новым бойфрендом. Однако после странного ночного происшествия, открывшего в Алекс поразительные сверхспособности, она обращается за поддержкой именно к Шону.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сверхъестественное»