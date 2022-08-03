Одинокий подросток Шон, потерявший мать, тщетно пытается наладить отношения с подругой детства Алекс, но та всe время проводит с новым бойфрендом. Однако после странного ночного происшествия, открывшего в Алекс поразительные сверхспособности, она обращается за поддержкой именно к Шону.

