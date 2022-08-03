Свадебный переполох
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Свадебный переполох

Свадебный переполох (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, The Wedding Planner
Мелодрама, Комедия99 мин18+

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О фильме

Мэри работает организатором свадебных торжеств. Однажды, при весьма необычных обстоятельств, она знакомится со Стивом Эдисоном. Проведя вместе с новым знакомым самый очаровательный вечер в жизни, Мэри наконец-то поверила в любовь! Но она не знает, что Стив уже является одним из ее клиентов.

Страна
США, Германия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Свадебный переполох»