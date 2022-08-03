Суши гел (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Sushi Girl
Триллер, Криминал94 мин18+
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О фильме
Налетчик по кличке Фиш провел шесть лет в тюрьме. Все эти годы он молчал о совершенном грабеже и своих четырех подельниках. У ворот тюрьмы, после освобождения, его встречает машина и отвозит в место, где собираются все участники того громкого ограбления. На столе, в качестве "угощения", лежит молодая, обнаженная девушка с разнообразными видами суши на теле. Девушка кажется обученной молчать и не реагировать на то, что происходит вокруг, даже в случае настоящей опасности. Матерые преступники начинают выяснять, куда после ограбления пропали бриллианты на несколько миллионов долларов.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb
- КСРежиссёр
Керн
Сэкстон
- ДДАктёр
Джеймс
Дювал
- НХАктёр
Ноа
Хэтэуэй
- ЭМАктёр
Энди
МакКензи
- ТТАктёр
Тони
Тодд
- Актёр
Марк
Хэмилл
- СТАктёр
Сонни
Тиба
- ДДАктёр
Давид
Дастмалчян
- Актёр
Джефф
Фэйи
- КПАктриса
Кортни
Палм
- Актёр
Дэнни
Трехо
- ДПСценарист
Дестин
Пфафф
- КССценарист
Керн
Сэкстон
- НАПродюсер
Нил
Аллен Фишер
- ДППродюсер
Дестин
Пфафф
- КСПродюсер
Керн
Сэкстон
- ССПродюсер
Сурен
Серон
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ДДХудожница
Дайна
Деворре
- УНХудожник
Уорден
Нил
- КСМонтажёр
Керн
Сэкстон
- АМОператор
Аарон
Майстер
- ФМКомпозитор
Фриц
Майерс