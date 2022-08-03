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Суши гел

Суши гел (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Sushi Girl
Триллер, Криминал94 мин18+

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О фильме

Налетчик по кличке Фиш провел шесть лет в тюрьме. Все эти годы он молчал о совершенном грабеже и своих четырех подельниках. У ворот тюрьмы, после освобождения, его встречает машина и отвозит в место, где собираются все участники того громкого ограбления. На столе, в качестве "угощения", лежит молодая, обнаженная девушка с разнообразными видами суши на теле. Девушка кажется обученной молчать и не реагировать на то, что происходит вокруг, даже в случае настоящей опасности. Матерые преступники начинают выяснять, куда после ограбления пропали бриллианты на несколько миллионов долларов.

Страна
США
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Суши гел»