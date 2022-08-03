Налетчик по кличке Фиш провел шесть лет в тюрьме. Все эти годы он молчал о совершенном грабеже и своих четырех подельниках. У ворот тюрьмы, после освобождения, его встречает машина и отвозит в место, где собираются все участники того громкого ограбления. На столе, в качестве "угощения", лежит молодая, обнаженная девушка с разнообразными видами суши на теле. Девушка кажется обученной молчать и не реагировать на то, что происходит вокруг, даже в случае настоящей опасности. Матерые преступники начинают выяснять, куда после ограбления пропали бриллианты на несколько миллионов долларов.

