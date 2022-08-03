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Супер Майк

Супер Майк (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Magic Mike
Драма, Музыка105 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Это фильм о настоящей мужской дружбе в мире стриптизеров. Главный герой — танцор, который обучает молодого парня, как необходимо вести себя на сцене и около шеста.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Музыка
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Супер Майк»