Сумерки. Сага. Затмение
Актёры и съёмочная группа фильма «Сумерки. Сага. Затмение»

Режиссёры

Дэвид Слэйд

David Slade
Режиссёр

Актёры

Кристен Стюарт

Kristen Stewart
АктрисаBella Swan
Роберт Паттинсон

Robert Pattinson
АктёрEdward Cullen
Тейлор Лотнер

Taylor Lautner
АктёрJacob Black
Брайс Даллас Ховард

Bryce Dallas Howard
АктрисаVictoria
Билли Бёрк

Billy Burke
АктёрCharlie Swan
Эшли Грин

Ashley Greene
АктрисаAlice Cullen
Питер Фачинелли

Peter Facinelli
АктёрDr. Carlisle Cullen
Сара Кларк

Sarah Clarke
АктрисаRenee
Дакота Фаннинг

Dakota Fanning
АктрисаJane
Никки Рид

Nikki Reed
АктрисаRosalie Hale

Сценаристы

Мелисса Розенберг

Melissa Rosenberg
Сценарист
Стефани Майер

Stephenie Meyer
Сценарист

Продюсеры

Билл Баннерман

Bill Bannerman
Продюсер
Марти Бауэн

Marty Bowen
Продюсер
Вик Годфри

Wyck Godfrey
Продюсер
Исаак Клауснер

Isaac Klausner
Продюсер

Актёры дубляжа

Наталья Фищук

Актриса дубляжа
Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Илья Хвостиков

Актёр дубляжа
Юлия Черкасова

Актриса дубляжа
Юрий Деркач

Актёр дубляжа

Художники

Пол Д. Остерберри

Paul D. Austerberry
Художник
Нэйт Фреденбург

Nate Fredenburg
Художник
Тиш Монахэн

Tish Monaghan
Художница

Монтажёры

Нэнси Ричардсон

Nancy Richardson
Монтажёр

Операторы

Хавьер Агирресаробе

Javier Aguirresarobe
Оператор

Композиторы

Говард Шор

Howard Shore
Композитор