WinkФильмыСумерки. Сага. ЗатмениеАктёры и съёмочная группа фильма «Сумерки. Сага. Затмение»
Актёры и съёмочная группа фильма «Сумерки. Сага. Затмение»
Режиссёры
Актёры
АктрисаBella Swan
Кристен СтюартKristen Stewart
АктёрEdward Cullen
Роберт ПаттинсонRobert Pattinson
АктёрJacob Black
Тейлор ЛотнерTaylor Lautner
АктрисаVictoria
Брайс Даллас ХовардBryce Dallas Howard
АктёрCharlie Swan
Билли БёркBilly Burke
АктрисаAlice Cullen
Эшли ГринAshley Greene
АктёрDr. Carlisle Cullen
Питер ФачинеллиPeter Facinelli
АктрисаRenee
Сара КларкSarah Clarke
АктрисаJane
Дакота ФаннингDakota Fanning
АктрисаRosalie Hale