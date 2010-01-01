Сумерки. Сага. Затмение (фильм, 2010) смотреть онлайн

«Сумерки. Сага. Затмение» продолжает историю Эдварда и Беллы. Теперь они должны сразиться c опасной вампиршей, решившей отплатить кровью за гибель любимого.



Соседний с Форксом Сиэттл охвачен серией загадочных похищений, а мстительная Виктория собирает банду юных вампиров для битвы с кланом Калленов. Белла мечется между любовью к Эдварду и дружбой с Джейкобом, понимая, что ее решение может нарушить мирный договор и разжечь древнюю вражду, и тогда вампиры и волки нападут друг на друга. Но, если Виктория проникнет в Форкс, кланам придется объединиться ради спасения Беллы...



«Сумерки. Сага. Затмение»—фильм, который умело жонглирует страстью, экшеном имифологией вампиров. Для поклонников серии это эмоциональный изрелищный этап, адля скептиков—самая смотрибельная часть франшизы.



