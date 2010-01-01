Сумерки. Сага. Затмение (фильм, 2010) смотреть онлайн
О фильме
«Сумерки. Сага. Затмение» продолжает историю Эдварда и Беллы. Теперь они должны сразиться c опасной вампиршей, решившей отплатить кровью за гибель любимого.
Соседний с Форксом Сиэттл охвачен серией загадочных похищений, а мстительная Виктория собирает банду юных вампиров для битвы с кланом Калленов. Белла мечется между любовью к Эдварду и дружбой с Джейкобом, понимая, что ее решение может нарушить мирный договор и разжечь древнюю вражду, и тогда вампиры и волки нападут друг на друга. Но, если Виктория проникнет в Форкс, кланам придется объединиться ради спасения Беллы...
«Сумерки. Сага. Затмение»—фильм, который умело жонглирует страстью, экшеном имифологией вампиров. Для поклонников серии это эмоциональный изрелищный этап, адля скептиков—самая смотрибельная часть франшизы.
СтранаСША
ЖанрПриключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время118 мин / 01:58
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Дэвид
Слэйд
- Актриса
Кристен
Стюарт
- Актёр
Роберт
Паттинсон
- ТЛАктёр
Тейлор
Лотнер
- Актриса
Брайс
Даллас Ховард
- ББАктёр
Билли
Бёрк
- ЭГАктриса
Эшли
Грин
- Актёр
Питер
Фачинелли
- СКАктриса
Сара
Кларк
- Актриса
Дакота
Фаннинг
- НРАктриса
Никки
Рид
- МРСценарист
Мелисса
Розенберг
- СМСценарист
Стефани
Майер
- ББПродюсер
Билл
Баннерман
- Продюсер
Марти
Бауэн
- Продюсер
Вик
Годфри
- ИКПродюсер
Исаак
Клауснер
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Черкасова
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ПДХудожник
Пол
Д. Остерберри
- НФХудожник
Нэйт
Фреденбург
- ТМХудожница
Тиш
Монахэн
- НРМонтажёр
Нэнси
Ричардсон
- ХАОператор
Хавьер
Агирресаробе
- Композитор
Говард
Шор