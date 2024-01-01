Субстанция (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, The Substance
Ужасы, Драмы18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Слава голливудской звезды Элизабет Спаркл осталась в прошлом, хотя она всё ещё ведёт фитнес-шоу на телевидении. Когда её передачу собираются перезапустить с ведущей помоложе, от отчаяния Элизабет решает принять инновационный препарат, создатели которого обещают невероятное преображение, но при соблюдении правила одной недели. Так на свет появляется молодая красотка Сью. Девушка начинает делать карьеру в шоу-бизнесе и вскоре решает, что семи дней ей маловато.
Субстанция смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания, США, Франция
ЖанрыУжасы, Драмы
Рейтинг
- КФРежиссёр
Корали
Фаржа
- ХДАктёр
Хьюго
Диего Гарсиа
- КЭАктёр
Кристиан
Эриксон
- Актриса
Деми
Мур
- ТМАктёр
Том
Мортон
- ГААктёр
Гор
Абрамс
- Актриса
Маргарет
Куолли
- Актёр
Деннис
Куэйд
- ОЛАктёр
Оскар
Лесаж
- КФСценарист
Корали
Фаржа
- Продюсер
Тим
Беван
- КФПродюсер
Корали
Фаржа
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- ДФПродюсер
Джонатан
Финн
- СБХудожница
Сесилия
Блом
- КФМонтажёр
Корали
Фаржа
- РКомпозитор
Рафферти