Стюарт Литтл 3: Зов природы (фильм, 2005) смотреть онлайн
7.92005, Stuart Little 3: Call of the Wild
Мультфильм, Фэнтези72 мин12+
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О фильме
Семья Литтлов отправляется в поход, где им предстоит столкнуться с неизвестным хищником и научиться жить по законам живой природы.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Фэнтези
КачествоSD
Время72 мин / 01:12
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ОПРежиссёр
Оду
Паден
- Актёр
Майкл
Дж. Фокс
- Актриса
Джина
Дэвис
- Актёр
Хью
Лори
- Актёр
Уэйн
Брэди
- КШАктёр
Кевин
Шон
- КПАктёр
Кори
Паднос
- Актёр
Питер
МакНикол
- ВМАктриса
Вирджиния
Мэдсен
- РРАктёр
Рино
Романо
- Актриса
Тара
Стронг
- БШСценарист
Боб
Шоу
- ДМСценарист
Дон
МакИнери
- БМСценарист
Билл
Моц
- БРСценарист
Боб
Рот
- Продюсер
Люси
Фишер
- Продюсер
Рэйчел
Шэйн
- РГМонтажёр
Роберт
Гордон
- БКМонтажёр
Брюс
Кинг
- АЭКомпозитор
Атли
Эрварссон