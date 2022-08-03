Стюарт Литтл 3: Зов природы
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Детям
Стюарт Литтл 3: Зов природы

Стюарт Литтл 3: Зов природы (фильм, 2005) смотреть онлайн

7.92005, Stuart Little 3: Call of the Wild
Мультфильм, Фэнтези72 мин12+

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О фильме

Семья Литтлов отправляется в поход, где им предстоит столкнуться с неизвестным хищником и научиться жить по законам живой природы.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Фэнтези
Качество
SD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стюарт Литтл 3: Зов природы»