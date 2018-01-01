Wink
Фильмы
Страсти Дон Жуана
Актёры и съёмочная группа фильма «Страсти Дон Жуана»

Актёры и съёмочная группа фильма «Страсти Дон Жуана»

Режиссёры

Джозеф Гордон-Левитт

Джозеф Гордон-Левитт

Joseph Gordon-Levitt
Режиссёр

Актёры

Джозеф Гордон-Левитт

Джозеф Гордон-Левитт

Joseph Gordon-Levitt
АктёрJon
Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон

Scarlett Johansson
АктрисаBarbara
Джулианна Мур

Джулианна Мур

Julianne Moore
АктрисаEsther
Тони Данза

Тони Данза

Tony Danza
АктёрJon Sr.
Гленн Хедли

Гленн Хедли

Glenne Headly
АктрисаAngela
Бри Ларсон

Бри Ларсон

Brie Larson
АктрисаMonica
Роб Браун

Роб Браун

Rob Brown
АктёрBobby
Джереми Люк

Джереми Люк

Jeremy Luke
АктёрDanny
Пол Бен-Виктор

Пол Бен-Виктор

Paul Ben-Victor
АктёрPriest
Италиа Риччи

Италиа Риччи

Italia Ricci
АктрисаGina

Сценаристы

Джозеф Гордон-Левитт

Джозеф Гордон-Левитт

Joseph Gordon-Levitt
Сценарист

Продюсеры

Рэм Бергман

Рэм Бергман

Ram Bergman
Продюсер
Николя Картье

Николя Картье

Nicolas Chartier
Продюсер
Брюс Уэйн Гиллис

Брюс Уэйн Гиллис

Bruce Wayne Gillies
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Смирнов

Сергей Смирнов

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Елена Соловьева

Елена Соловьева

Актриса дубляжа
Валерий Сторожик

Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Лариса Некипелова

Лариса Некипелова

Актриса дубляжа

Художники

Синди Коберн

Синди Коберн

Cindy Coburn
Художница

Монтажёры

Лорен Цуккерман

Лорен Цуккерман

Lauren Zuckerman
Монтажёр

Композиторы

Нэйтан Джонсон

Нэйтан Джонсон

Nathan Johnson
Композитор