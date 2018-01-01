Wink
Детям
Странные чары
Актёры и съёмочная группа фильма «Странные чары»

Актёры и съёмочная группа фильма «Странные чары»

Режиссёры

Гари Ридстром

Гари Ридстром

Gary Rydstrom
Режиссёр

Актёры

Алан Камминг

Алан Камминг

Alan Cumming
АктёрBog King
Эван Рэйчел Вуд

Эван Рэйчел Вуд

Evan Rachel Wood
АктрисаMarianne
Элайджа Келли

Элайджа Келли

Elijah Kelley
АктёрSunny
Мередит Энн Булл

Мередит Энн Булл

Meredith Anne Bull
АктрисаDawn
Сэм Палладио

Сэм Палладио

Sam Palladio
АктёрRoland
Кристин Ченоуэт

Кристин Ченоуэт

Kristin Chenoweth
АктрисаSugar Plum Fairy
Альфред Молина

Альфред Молина

Alfred Molina
АктёрFairy King
Майя Рудольф

Майя Рудольф

Maya Rudolph
АктрисаGriselda
Боб Эйнштейн

Боб Эйнштейн

Bob Einstein
АктёрStuff
Петер Стормаре

Петер Стормаре

Peter Stormare
АктёрThang

Сценаристы

Дэвид Беренбаум

Дэвид Беренбаум

David Berenbaum
Сценарист
Ирен Меччи

Ирен Меччи

Irene Mecchi
Сценарист
Гари Ридстром

Гари Ридстром

Gary Rydstrom
Сценарист
Джордж Лукас

Джордж Лукас

George Lucas
Сценарист

Продюсеры

Кири Зупер

Кири Зупер

Kiri Zooper
Продюсер
Джордж Лукас

Джордж Лукас

George Lucas
Продюсер

Актёры дубляжа

Станислав Концевич

Станислав Концевич

Актёр дубляжа
Аделина Любская

Аделина Любская

Актриса дубляжа
Евгений Березкин

Евгений Березкин

Актёр дубляжа
Ирина Обрезкова

Ирина Обрезкова

Актриса дубляжа
Александр Койгеров

Александр Койгеров

Актёр дубляжа

Художники

Саймон Мартон

Саймон Мартон

Simon Murton
Художник

Монтажёры

Крис Пламмер

Крис Пламмер

Chris Plummer
Монтажёр
Джон Дэмиен Райан

Джон Дэмиен Райан

John Damien Ryan
Монтажёр

Композиторы

Мариус Де Фриз

Мариус Де Фриз

Marius De Vries
Композитор