Страх
Wink
Фильмы
Страх

Страх (фильм, 1996) смотреть онлайн

8.61996, Fear
Триллер, Драма92 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фильм «Страх»1996 года — напряженный триллер о подростковой любви, которая превращается в кошмар. Главные роли в картине сыграли Риз Уизерспун и Марк Уолберг.

16-летняя Николь живет с отцом, мачехой и сводным братом в тихом пригороде Сиэтла. На вечеринке она знакомится с обаятельным парнем Дэвидом, и вспыхнувшая между ними любовь поначалу похожа на сказку. Дэвид заботливый, внимательный, готовый защищать, но постепенно его поведение становится все более навязчивым и пугающим. Юноша начинает контролировать Николь, вмешивается в ее жизнь и не желает смириться с тем, что она хочет отдалиться.

Работа режиссера Джеймса Фоули — это драма о тонкой грани между любовью и одержимостью. Если ищете острых впечатлений и триллера с сильной актерской игрой, то наверняка отлично проведете вечер, начав смотреть фильм «Страх».

Страх смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Страх»