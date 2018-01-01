Страх (фильм, 1996) смотреть онлайн

Фильм «Страх»1996 года — напряженный триллер о подростковой любви, которая превращается в кошмар. Главные роли в картине сыграли Риз Уизерспун и Марк Уолберг.



16-летняя Николь живет с отцом, мачехой и сводным братом в тихом пригороде Сиэтла. На вечеринке она знакомится с обаятельным парнем Дэвидом, и вспыхнувшая между ними любовь поначалу похожа на сказку. Дэвид заботливый, внимательный, готовый защищать, но постепенно его поведение становится все более навязчивым и пугающим. Юноша начинает контролировать Николь, вмешивается в ее жизнь и не желает смириться с тем, что она хочет отдалиться.



Работа режиссера Джеймса Фоули — это драма о тонкой грани между любовью и одержимостью. Если ищете острых впечатлений и триллера с сильной актерской игрой, то наверняка отлично проведете вечер, начав смотреть фильм «Страх».



