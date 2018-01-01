Страх (фильм, 1996) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Страх»1996 года — напряженный триллер о подростковой любви, которая превращается в кошмар. Главные роли в картине сыграли Риз Уизерспун и Марк Уолберг.
16-летняя Николь живет с отцом, мачехой и сводным братом в тихом пригороде Сиэтла. На вечеринке она знакомится с обаятельным парнем Дэвидом, и вспыхнувшая между ними любовь поначалу похожа на сказку. Дэвид заботливый, внимательный, готовый защищать, но постепенно его поведение становится все более навязчивым и пугающим. Юноша начинает контролировать Николь, вмешивается в ее жизнь и не желает смириться с тем, что она хочет отдалиться.
Работа режиссера Джеймса Фоули — это драма о тонкой грани между любовью и одержимостью. Если ищете острых впечатлений и триллера с сильной актерской игрой, то наверняка отлично проведете вечер, начав смотреть фильм «Страх».
Рейтинг
- ДФРежиссёр
Джеймс
Фоули
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актриса
Риз
Уизерспун
- УПАктёр
Уильям
Петерсен
- ЭБАктриса
Эми
Бреннеман
- АМАктриса
Алисса
Милано
- КГАктёр
Кристофер
Грэй
- ТФАктёр
Трэйси
Фрэйм
- ГРАктёр
Гари
Райли
- ДКАктёр
Джейсон
Кристофер
- ДРАктёр
Джед
Риз
- ККСценарист
Кристофер
Кроу
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- РКПродюсер
Рик
Кидни
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- РХХудожник
Ричард
Хьюдолин
- ДБМонтажёр
Дэвид
Бреннер
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл