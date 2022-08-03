Фильм Стиляги (2008)

О фильме
Яркие, самобытные, свободные: фильм о том, как смелая молодежь изменила дух Москвы пятидесятых. У
сердный и дотошный комсомолец Мэлс всегда был противником чересчур броской одежды и свободолюбивых манер так называемых стиляг. Но он встречает звезду этого цветастого мира, Полли, и с парнем случается прозрение. Незаметно из примерного мальчика он превращается в саксофониста и танцора буги в брюках-трубочках. Новая одежда, прическа и компания —все что угодно, чтобы добиться внимания яркой, веселой и самой красивой девушки. Заметит ли Полли преобразившегося комсомольца и стоит ли она того, чтобы отказаться от прежней жизни?
Антон Шагин, Оксана Акиньшина, Екатерина Вилкова и другие звезды российского кино в разноцветной мелодраме Тодоровского «Стиляги» — фильм 2008 года доступен онлайн на платформе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Валерий
Тодоровский
- Актёр
Антон
Шагин
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актриса
Евгения
Брик
- Актёр
Максим
Матвеев
- ИВАктёр
Игорь
Войнаровский
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- КБАктёр
Константин
Балакирев
- АСАктёр
Александр
Стефанцов
- ГСАктёр
Георгий
Сивохин
- ОСАктриса
Ольга
Смирнова
- ЮКСценарист
Юрий
Коротков
- Сценарист
Валерий
Тодоровский
- ЕМСценарист
Евгений
Маргулис
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Вадим
Горяинов
- Продюсер
Леонид
Ярмольник
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бирин
- МКХудожник
Марат
Ким
- АОХудожник
Александр
Осипов
- АБМонтажёр
Алексей
Бобров
- РВОператор
Роман
Васьянов
- КМКомпозитор
Константин
Меладзе