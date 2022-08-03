Фильм Стиляги (2008)

Яркие, самобытные, свободные: фильм о том, как смелая молодежь изменила дух Москвы пятидесятых. У



сердный и дотошный комсомолец Мэлс всегда был противником чересчур броской одежды и свободолюбивых манер так называемых стиляг. Но он встречает звезду этого цветастого мира, Полли, и с парнем случается прозрение. Незаметно из примерного мальчика он превращается в саксофониста и танцора буги в брюках-трубочках. Новая одежда, прическа и компания —все что угодно, чтобы добиться внимания яркой, веселой и самой красивой девушки. Заметит ли Полли преобразившегося комсомольца и стоит ли она того, чтобы отказаться от прежней жизни?



Антон Шагин, Оксана Акиньшина, Екатерина Вилкова и другие звезды российского кино в разноцветной мелодраме Тодоровского «Стиляги» — фильм 2008 года доступен онлайн на платформе Wink.

