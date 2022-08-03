Стэн и Олли
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Стэн и Олли

Стэн и Олли (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Stan & Ollie
Комедия, Биография93 мин18+

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О фильме

В 1930-е Стэн Лорел и Оливер Харди были на пике популярности на эстраде и в Голливуде. Однако после войны дуэт «Толстый и Тонкий» лишился былого внимания аудитории. Чтобы вернуть утраченные позиции, в 1953 году шестидесятилетние комики отправляются в гастрольный тур по Великобритании.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Комедия, Драма, Биография
Качество
Full HD, SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
7.2 IMDb