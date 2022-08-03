Стэн и Олли (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Stan & Ollie
Комедия, Биография93 мин18+
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О фильме
В 1930-е Стэн Лорел и Оливер Харди были на пике популярности на эстраде и в Голливуде. Однако после войны дуэт «Толстый и Тонкий» лишился былого внимания аудитории. Чтобы вернуть утраченные позиции, в 1953 году шестидесятилетние комики отправляются в гастрольный тур по Великобритании.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДСРежиссёр
Джон
С. Бейрд
- Актёр
Стив
Куган
- Актёр
Джон
Си Райли
- ШХАктриса
Ширли
Хендерсон
- НААктриса
Нина
Арианда
- РДАктёр
Руфус
Джонс
- Актёр
Дэнни
Хьюстон
- ПБАктёр
Пепе
Балдеррама
- ДХАктёр
Джон
Хеншоу
- КМАктёр
Кит
Макферсон
- ДПСценарист
Джефф
Поуп
- ФУПродюсер
Фэй
Уорд
- ККПродюсер
Кларк
Крейв
- ЭХПродюсер
Энди
Харрис
- УНМонтажёр
Уна
Ни Гонила
- БСМонтажёр
Билли
Снеддон
- РККомпозитор
Рольф
Кент