В 1930-е Стэн Лорел и Оливер Харди были на пике популярности на эстраде и в Голливуде. Однако после войны дуэт «Толстый и Тонкий» лишился былого внимания аудитории. Чтобы вернуть утраченные позиции, в 1953 году шестидесятилетние комики отправляются в гастрольный тур по Великобритании.

