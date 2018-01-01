Wink
Фильмы
Стэн и Олли
Актёры и съёмочная группа фильма «Стэн и Олли»

Актёры и съёмочная группа фильма «Стэн и Олли»

Режиссёры

Джон С. Бейрд

Джон С. Бейрд

Jon S. Baird
Режиссёр

Актёры

Стив Куган

Стив Куган

Steve Coogan
АктёрStan Laurel
Джон Си Райли

Джон Си Райли

John C. Reilly
АктёрOliver Hardy
Ширли Хендерсон

Ширли Хендерсон

Shirley Henderson
АктрисаLucille Hardy
Нина Арианда

Нина Арианда

Nina Arianda
АктрисаIda Kitaeva Laurel
Руфус Джонс

Руфус Джонс

Rufus Jones
АктёрBernard Delfont
Дэнни Хьюстон

Дэнни Хьюстон

Danny Huston
АктёрHal Roach
Пепе Балдеррама

Пепе Балдеррама

Pepe Balderrama
АктёрJames Horne
Джон Хеншоу

Джон Хеншоу

John Henshaw
АктёрNobby Cook
Кит Макферсон

Кит Макферсон

Keith MacPherson
Актёр

Сценаристы

Джефф Поуп

Джефф Поуп

Jeff Pope
Сценарист

Продюсеры

Фэй Уорд

Фэй Уорд

Faye Ward
Продюсер
Кларк Крейв

Кларк Крейв

Clark Crewe
Продюсер
Энди Харрис

Энди Харрис

Andy Harries
Продюсер

Монтажёры

Уна Ни Гонила

Уна Ни Гонила

Úna Ní Dhonghaíle
Монтажёр
Билли Снеддон

Билли Снеддон

Billy Sneddon
Монтажёр

Композиторы

Рольф Кент

Рольф Кент

Rolfe Kent
Композитор