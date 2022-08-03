Стан Хельсинг (фильм, 2009) смотреть онлайн

Жители этого городка давно страдают от нападок монстров. На протяжении многих лет их пугают, убивают… Но вот появился он! Все взоры обращены на него, с надеждой люди ждут помощи от нашего героя. Его фамилия вносит страх и дрожь в ряды злодеев — Хельсинг. Его имя заставляет всех смеяться — Стэн! Ему предстоит встретиться в нечестном бою с шестью самыми известными экранными маньяками и монстрами современности: Кожаное лицо, Фредди Крюгер, Пинхэд, Чаки, Джейсон, Майерс, а так же с вампирами, зомби и жуками-убийцами. Да пребудет с ним сила!..

