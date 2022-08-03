Стан Хельсинг (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Stan Helsing
Ужасы, Фэнтези90 мин18+
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О фильме
Жители этого городка давно страдают от нападок монстров. На протяжении многих лет их пугают, убивают… Но вот появился он! Все взоры обращены на него, с надеждой люди ждут помощи от нашего героя. Его фамилия вносит страх и дрожь в ряды злодеев — Хельсинг. Его имя заставляет всех смеяться — Стэн! Ему предстоит встретиться в нечестном бою с шестью самыми известными экранными маньяками и монстрами современности: Кожаное лицо, Фредди Крюгер, Пинхэд, Чаки, Джейсон, Майерс, а так же с вампирами, зомби и жуками-убийцами. Да пребудет с ним сила!..
Рейтинг
3.2 КиноПоиск
3.6 IMDb
- БДРежиссёр
Бо
Дзенга
- Актёр
Стив
Хоуи
- ДБАктриса
Диора
Бэрд
- Актёр
Кенан
Томпсон
- ДЛАктриса
Дези
Лайдик
- Актёр
Лесли
Нильсен
- КДАктёр
Кит
Дзенга
- ДМАктёр
Даррен
Мур
- ТХАктёр
Твэн
Холлидэй
- БКАктёр
Бен
Коттон
- ТМАктёр
Трэвис
МакДональд
- БДСценарист
Бо
Дзенга
- РСПродюсер
Роберт
Скотт Штейндорфф
- БДПродюсер
Бо
Дзенга
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ДММонтажёр
Дэннис
М. Хилл
- РСОператор
Роберт
С. Нью
- РШКомпозитор
Райан
Шор