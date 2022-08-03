Спроси у пыли
Wink
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Спроси у пыли
8.22005, Ask the Dust
Драма, Мелодрама112 мин18+

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Спроси у пыли (фильм, 2005) смотреть онлайн

О фильме

В меблированной комнате в полуподвале живeт Артуро Бандини — будущий великий писатель. Его единственное достижение — рассказ «Смех маленькой собачки», опубликованный в известном журнале. Не имея близости ни с одной женщиной, Бандини пытается писать про любовь. Но однажды герой знакомится со строптивой официанткой Камиллой.

Страна
США, Германия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Спроси у пыли»