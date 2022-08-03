В меблированной комнате в полуподвале живeт Артуро Бандини — будущий великий писатель. Его единственное достижение — рассказ «Смех маленькой собачки», опубликованный в известном журнале. Не имея близости ни с одной женщиной, Бандини пытается писать про любовь. Но однажды герой знакомится со строптивой официанткой Камиллой.

