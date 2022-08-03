Спроси у пыли (фильм, 2005) смотреть онлайн
О фильме
В меблированной комнате в полуподвале живeт Артуро Бандини — будущий великий писатель. Его единственное достижение — рассказ «Смех маленькой собачки», опубликованный в известном журнале. Не имея близости ни с одной женщиной, Бандини пытается писать про любовь. Но однажды герой знакомится со строптивой официанткой Камиллой.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.7 IMDb
- РТРежиссёр
Роберт
Таун
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актриса
Сальма
Хайек
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- АААктриса
Айлин
Аткинс
- ИМАктриса
Идина
Мензел
- Актёр
Джастин
Кирк
- ДКАктёр
Джереми
Кратчли
- ДБАктёр
Дион
Баско
- ДМАктриса
Донна
Мосли
- РТСценарист
Роберт
Таун
- Продюсер
Том
Круз
- Продюсер
Дон
Грэйнджер
- ЙМПродюсер
Йонас
МакКорд
- Продюсер
Пола
Вагнер
- РЛХудожник
Ричард
Л. Джонсон
- АВХудожник
Альберт
Вольски
- НХХудожница
Нэнси
Хэй
- РКМонтажёр
Роберт
К. Ламберт
- КДОператор
Калеб
Дешанель
- Композитор
Рамин
Джавади
- ЭПКомпозитор
Эйтор
Перейра