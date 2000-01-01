Сплетня (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Осторожно: эта сплетня опасна для жизни! Группа студентов журналистики в университетском городке после лекции о желтой прессе решает проверить, как распространяется сплетня, и какими подробностями она может обрасти. С этой целью, после вечеринки, где известная красавица напилась до потери с�ознания, они пускают слух, что она переспала с одним из участников попойки. Сплетня быстро обрастает подробностями и распространяется по городку.



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