Сплетня (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, Gossip
Триллеры, Детективы86 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Осторожно: эта сплетня опасна для жизни! Группа студентов журналистики в университетском городке после лекции о желтой прессе решает проверить, как распространяется сплетня, и какими подробностями она может обрасти. С этой целью, после вечеринки, где известная красавица напилась до потери с�ознания, они пускают слух, что она переспала с одним из участников попойки. Сплетня быстро обрастает подробностями и распространяется по городку.
Сплетня смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ДГРежиссёр
Дэвис
Гуггенхайм
- Актёр
Джеймс
Марсден
- Актриса
Лина
Хиди
- Актёр
Норман
Ридус
- Актриса
Кейт
Хадсон
- Актёр
Джошуа
Джексон
- ЭБАктёр
Эрик
Богосян
- ЭДАктёр
Эдвард
Джеймс Олмос
- ШЛАктриса
Шэрон
Лоуренс
- МКАктриса
Мариса
Кохлан
- КЛАктёр
Квок-винг
Люн
- ТРСценарист
Тереза
Ребек
- ГПСценарист
Грегори
Пуарье
- ДСПродюсер
Джеффри
Сильвер
- Продюсер
Брюс
Берман
- РФПродюсер
Роберт
Ф. Ньюмайер
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- СБАктёр дубляжа
Сергей
Балабанов
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ЛМХудожница
Луиз
Мингенбах
- ДКМонтажёр
Джей
Кэссиди
- Оператор
Анджей
Бартковяк
- ГРКомпозитор
Грэм
Ревелл