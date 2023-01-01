Специалист
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Специалист

Специалист (фильм, 1994) смотреть онлайн

9.11994, The Specialist
Боевики, Триллеры105 мин18+

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Сюжет

Шэрон Стоун - в роли сексапильной красотки Мэй с роковым прошлым. Она поклялась отомстить гангстерам, убившим ее родителей, и уже выбрала способ, как с ними расправиться, и нашла человека, который это сделает: внешне невозмутимый бывший эксперт - подрывник ЦРУ Рэй.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Специалист»

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