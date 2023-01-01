Специалист (фильм, 1994) смотреть онлайн
9.11994, The Specialist
Боевики, Триллеры105 мин18+
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Сюжет
Шэрон Стоун - в роли сексапильной красотки Мэй с роковым прошлым. Она поклялась отомстить гангстерам, убившим ее родителей, и уже выбрала способ, как с ними расправиться, и нашла человека, который это сделает: внешне невозмутимый бывший эксперт - подрывник ЦРУ Рэй.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актриса
Шэрон
Стоун
- Актёр
Джеймс
Вудс
- ЭРАктёр
Эрик
Робертс
- МЭАктёр
Марио
Эрнесто Санчес
- СДАктёр
Серхио
Доре мл.
- ЧРАктёр
Чейз
Рэндольф
- ЖБАктриса
Жанна
Белл
- БПАктриса
Бриттани
Пейдж Боак
- ДШСценарист
Джон
Ширли
- СБПродюсер
Стив
Бэррон
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Матвеев
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- АЕХудожник
Алан
Е. Мураока
- ДМХудожница
Джудианна
Маковски
- ДЛОператор
Джефри
Л. Кимбалл
- ДБКомпозитор
Джон
Бэрри