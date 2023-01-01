Специалист (фильм, 1994) смотреть онлайн

Сюжет

Шэрон Стоун - в роли сексапильной красотки Мэй с роковым прошлым. Она поклялась отомстить гангстерам, убившим ее родителей, и уже выбрала способ, как с ними расправиться, и нашла человека, который это сделает: внешне невозмутимый бывший эксперт - подрывник ЦРУ Рэй.



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