Спасти Санту
Актёры и съёмочная группа фильма «Спасти Санту»

Режиссёры

Леон Джусен

Режиссёр

Актёры

Ньюэлл Александр

АктёрButterscotch / Mercenary #4
Ноэль Кларк

АктёрSnowy
Джоан Коллинз

АктрисаVera Baddington
Тим Конуэй

АктёрSanta
Дэвид Кауджилл

АктёрMercenary #1
Тим Карри

АктёрNeville Baddington
Холли Дорфф

АктрисаMinty / Reporter
Муси Дриер

АктёрTin Soldier #1 / Old Man Elf
Пэм Феррис

АктрисаMrs. Claus
Мартин Фриман

АктёрBernard D. Elf

Сценаристы

Рики Роксбур

Сценарист

Продюсеры

Ник Симунэк

Продюсер
Терри Стоун

Продюсер

Актёры дубляжа

Михаил Пореченков

Актёр дубляжа
Юлия Ковальчук

Актриса дубляжа
Алексей Чумаков

Актёр дубляжа
Владислав Лисовец

Актёр дубляжа

Композиторы

Грант Олдинг

Композитор