Спасти Санту (фильм, 2013) смотреть онлайн

Эльф Бернард — очень мил, весел, и... слегка несерьeзен. Но ему придется измениться, ведь у него впереди потрясающее и очень опасное приключение! Кто-то собирается похитить Санту и его волшебные сани, в которых можно перемещаться в разные эпохи. А без Санты Новый год никогда не наступит! Бернарду придeтся переместиться во времени, сразиться со злодеем, остановить его армию, изменить прошлое, спасти Новый год и стать настоящим героем!

