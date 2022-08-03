Спасти Санту (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.32013, The Little Vampire 3D
Мультфильм, Комедия80 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Эльф Бернард — очень мил, весел, и... слегка несерьeзен. Но ему придется измениться, ведь у него впереди потрясающее и очень опасное приключение! Кто-то собирается похитить Санту и его волшебные сани, в которых можно перемещаться в разные эпохи. А без Санты Новый год никогда не наступит! Бернарду придeтся переместиться во времени, сразиться со злодеем, остановить его армию, изменить прошлое, спасти Новый год и стать настоящим героем!
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ЛДРежиссёр
Леон
Джусен
- НААктёр
Ньюэлл
Александр
- НКАктёр
Ноэль
Кларк
- Актриса
Джоан
Коллинз
- ТКАктёр
Тим
Конуэй
- ДКАктёр
Дэвид
Кауджилл
- Актёр
Тим
Карри
- ХДАктриса
Холли
Дорфф
- МДАктёр
Муси
Дриер
- Актриса
Пэм
Феррис
- Актёр
Мартин
Фриман
- РРСценарист
Рики
Роксбур
- НСПродюсер
Ник
Симунэк
- ТСПродюсер
Терри
Стоун
- Актёр дубляжа
Михаил
Пореченков
- Актриса дубляжа
Юлия
Ковальчук
- Актёр дубляжа
Алексей
Чумаков
- Актёр дубляжа
Владислав
Лисовец
- ГОКомпозитор
Грант
Олдинг