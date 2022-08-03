Спасти Санту (фильм, 2013) смотреть онлайн

Спасти Санту
Спасти Санту

Мультфильм, Комедия80 мин0+

Этот фильм пока недоступен

Эльф Бернард — очень мил, весел, и... слегка несерьeзен. Но ему придется измениться, ведь у него впереди потрясающее и очень опасное приключение! Кто-то собирается похитить Санту и его волшебные сани, в которых можно перемещаться в разные эпохи. А без Санты Новый год никогда не наступит! Бернарду придeтся переместиться во времени, сразиться со злодеем, остановить его армию, изменить прошлое, спасти Новый год и стать настоящим героем!

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.3 IMDb

