Биография

Джоан Коллинз — британская актриса и продюсер. Лауреатка премии «Золотой глобус». Родилась в Лондоне 23 мая 1933 года. Детство Джоан пришлось на период Второй мировой войны, но благодаря тому, что девочка росла в бомонде, ужасы войны обошли ее стороной. В девятилетнем возрасте она впервые вышла на театральные подмостки, а после получения среднего образования поступила в Королевскую школу драматического искусства, где училась на актрису. В возрасте 17 лет артистка заключила контракт с самой престижной киностудией Великобритании и дебютировала в кино уже спустя год. Джоан Коллинз начала сниматься в кино в 50-х годах. Ее первые роли были в малоизвестных фильмах, а настоящий успех пришел через 10 лет после съемок в сериалах «Бэтмен», «Агенты А.Н.К.Л.», «Миссия невыполнима» и «Звездный путь». В дальнейшем актриса приняла участие в таких известных проектах, как «Американская история ужасов», «Династия» и «Мисс Марпл».