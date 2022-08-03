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Спасти Санту

Спасти Санту (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Saving Santa
Мультфильм, Приключения80 мин18+

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О фильме

Эльф Бернард — очень мил, весел, и… слегка несерьeзен. Но ему придется измениться, ведь у него впереди потрясающее и очень опасное приключение! Бернарду придeтся переместиться во времени изменить прошлое, спасти Новый год и стать настоящим героем!

Страна
Великобритания, США, Индия
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Спасти Санту»