Спасибо за вашу службу
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Спасибо за вашу службу

Спасибо за вашу службу (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.12017, Thank You for Your Service
Драмы, Военные104 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

История о трeх ветеранах иракской войны, которые возвращаются в США, но не могут снова влиться в мирную жизнь. Выжившие на линии огня, они обнаруживают себя под ударом собственных воспоминаний, способных погубить их даже в родных стенах.

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Информация

Страна
США, Индия
Качество
SD
Жанры
Военные, Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Спасибо за вашу службу»

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