Спасибо за вашу службу (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

История о трeх ветеранах иракской войны, которые возвращаются в США, но не могут снова влиться в мирную жизнь. Выжившие на линии огня, они обнаруживают себя под ударом собственных воспоминаний, способных погубить их даже в родных стенах.



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