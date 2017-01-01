Спасибо за вашу службу (фильм, 2017) смотреть онлайн
9.12017, Thank You for Your Service
Драмы, Военные104 мин18+
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Сюжет
История о трeх ветеранах иракской войны, которые возвращаются в США, но не могут снова влиться в мирную жизнь. Выжившие на линии огня, они обнаруживают себя под ударом собственных воспоминаний, способных погубить их даже в родных стенах.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДХРежиссёр
Джейсон
Холл
- Актёр
Майлз
Теллер
- БКАктёр
Бела
Коале
- ДКАктёр
Джо
Коул
- Актёр
Скотт
Хейз
- ХБАктриса
Хейли
Беннетт
- ЭШАктриса
Эми
Шумер
- ОДАктёр
Омар
Дж. Дорси
- ККАктриса
Киша
Касл-Хьюз
- ББАктёр
Брэд
Бейер
- Актриса
Керри
Кехилл
- ДФСценарист
Дэвид
Финкел
- ДХСценарист
Джейсон
Холл
- Продюсер
Джон
Килик
- ААПродюсер
Ахмед
Абуноум
- ДНПродюсер
Джейн
Нерлингер Эванс
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ЭПХудожник
Эрик
Польсвартек
- ХХХудожница
Хоуп
Хэнэфин
- КОХудожница
Карен
О’Хара
- ДКМонтажёр
Джей
Кэссиди
- ДЙМонтажёр
Дино
Йонсетер
- РВОператор
Роман
Васьянов
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман