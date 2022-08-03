Спасатель (фильм, 2006) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Они сражаются со стихией, чтобы убежать от борьбы с собой. Кевин Костнер и Эштон Кутчер в захватывающей драме о водных спасателях.
Легенда своего дела, пловец-спасатель Бен Ренделл бросает работу после того, как вся его команда трагически гибнет в ужасной буре. Он становится тренером новичков; на новой работе ему на глаза попадается юный и дерзкий Джейк Фишер. Парень, которого приглашали лучшие университеты страны, почему-то предпочел учебе карьеру спасателя. Пытаясь понять странного и строптивого ученика, Ренделл вскоре становится для Джейка наставником и старшим товарищем. Вместе им предстоит разобраться в себе, а заодно пройти финальное испытание любого будущего спасателя — переплыть Берингово море...
Справятся ли Джейк и Бен со своими эмоциями в решающей схватке? Узнайте, какой будет развязка — фильм «Спасатель» 2006 года уже ждет вас онлайн на Wink.
СтранаСША
ЖанрПриключения, Драма
КачествоFull HD
Время133 мин / 02:13
Рейтинг
- ЭДРежиссёр
Эндрю
Дэвис
- Актёр
Кевин
Костнер
- Актёр
Эштон
Кутчер
- Актёр
Нил
Макдона
- МСАктриса
Мелисса
Сейджмиллер
- Актёр
Клэнси
Браун
- Актёр
Брайан
Джерати
- СУАктриса
Села
Уорд
- ОХАктёр
Омари
Хардвик
- МРАктёр
Майкл
Рэди
- АДАктёр
Алекс
Дэниелс
- Продюсер
Бо
Флинн
- Продюсер
Трип
Винсон
- ЭБПродюсер
Эрмиан
Бернштейн
- ПСАктёр дубляжа
Петр
Семак
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Кузнецов
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ДСХудожник
Джин
Сердена
- ТДМонтажёр
Томас
Дж. Нордберг
- ДВМонтажёр
Дэннис
Вирклер
- ТРКомпозитор
Тревор
Рэбин