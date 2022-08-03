Спасатель (фильм, 2006) смотреть онлайн

Они сражаются со стихией, чтобы убежать от борьбы с собой. Кевин Костнер и Эштон Кутчер в захватывающей драме о водных спасателях.



Легенда своего дела, пловец-спасатель Бен Ренделл бросает работу после того, как вся его команда трагически гибнет в ужасной буре. Он становится тренером новичков; на новой работе ему на глаза попадается юный и дерзкий Джейк Фишер. Парень, которого приглашали лучшие университеты страны, почему-то предпочел учебе карьеру спасателя. Пытаясь понять странного и строптивого ученика, Ренделл вскоре становится для Джейка наставником и старшим товарищем. Вместе им предстоит разобраться в себе, а заодно пройти финальное испытание любого будущего спасателя — переплыть Берингово море...



Справятся ли Джейк и Бен со своими эмоциями в решающей схватке? Узнайте, какой будет развязка — фильм «Спасатель» 2006 года уже ждет вас онлайн на Wink.

