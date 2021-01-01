Соври мне правду (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм рассказывает о паре, которая надеется провести выходные наедине. С появлением бывшего возлюбленного героини и еe младшей сестры идиллия превращается в жестокую игру, в которой быстро стирается грань между правдой и ложью, влюбленностью и страстью, безобидным флиртом и… смертельной оп�асностью.



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