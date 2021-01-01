Соври мне правду (фильм, 2021) смотреть онлайн
7.12021, Соври мне правду
Триллеры, Драмы87 мин18+
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Сюжет
Фильм рассказывает о паре, которая надеется провести выходные наедине. С появлением бывшего возлюбленного героини и еe младшей сестры идиллия превращается в жестокую игру, в которой быстро стирается грань между правдой и ложью, влюбленностью и страстью, безобидным флиртом и… смертельной оп�асностью.
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Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.1 IMDb
- ОАРежиссёр
Ольга
Акатьева
- Актриса
Дарья
Мельникова
- Актёр
Евгений
Романцов
- Актёр
Павел
Прилучный
- ЕКАктриса
Елизавета
Кононова
- Актёр
Александр
Обласов
- ГВАктёр
Григорий
Верник
- ВОСценарист
Виктория
Островская
- ДМСценарист
Дмитрий
Магонов
- НВСценарист
Нелли
Высоцкая
- Продюсер
Георгий
Шабанов
- ОАПродюсер
Ольга
Акатьева
- ТТПродюсер
Татьяна
Тренина
- ИЛПродюсер
Инна
Лепетикова
- АХХудожница
Анна
Хрусталева
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ЕБМонтажёр
Евгения
Бахарева
- АЗОператор
Антон
Зенкович
- СЛКомпозитор
Сергей
Луран