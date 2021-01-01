Соври мне правду
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Соври мне правду

Соври мне правду (фильм, 2021) смотреть онлайн

7.12021, Соври мне правду
Триллеры, Драмы87 мин18+

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Сюжет

Фильм рассказывает о паре, которая надеется провести выходные наедине. С появлением бывшего возлюбленного героини и еe младшей сестры идиллия превращается в жестокую игру, в которой быстро стирается грань между правдой и ложью, влюбленностью и страстью, безобидным флиртом и… смертельной опасностью.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Соври мне правду»

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