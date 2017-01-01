7.82017, Modern Life Is Rubbish
Мелодрамы, Комедии99 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Современная жизнь — отстой (фильм, 2017) смотреть онлайн
Сюжет
Натали и Лиам вместе уже 10 лет. Когда-то их объединила любовь к музыке, а теперь они решают расстаться и не знают, что делать с их совместным детищем - музыкальной библиотекой. Похоже, ни Натали, ни Лиам не готовы уступить ее друг другу.
Современная жизнь — отстой смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыКомедии, Мелодрамы
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Актёр
Джош
Уайтхаус
- ФМАктриса
Фрейя
Мавор
- УМАктёр
Уилл
Меррик
- ММАктёр
Мэтт
Милн
- Актёр
Том
Райли
- ДБАктриса
Дэйзи
Беван
- ДКАктриса
Джесси
Кейв
- СКАктриса
Сорча
Кьюсак
- Актёр
Стивен
Макинтош
- Актёр
Иэн
Харт
- ФГСценарист
Филип
Гоуторн
- КФПродюсер
Кристофер
Фигг
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- АСАктриса дубляжа
Алена
Стеценко
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ТСОператор
Тим
Сиделл