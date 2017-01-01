Современная жизнь — отстой
Wink
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Современная жизнь — отстой
7.82017, Modern Life Is Rubbish
Мелодрамы, Комедии99 мин18+
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Современная жизнь — отстой (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Натали и Лиам вместе уже 10 лет. Когда-то их объединила любовь к музыке, а теперь они решают расстаться и не знают, что делать с их совместным детищем - музыкальной библиотекой. Похоже, ни Натали, ни Лиам не готовы уступить ее друг другу.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Современная жизнь — отстой»

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