Состояние рассудка (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

В конце 1950-х в государственной больнице Ипсиланти в штате Мичиган доктор Алан Стоун начинает работать с двумя параноидальными шизофрениками. Каждый из них считает себя Иисусом, и вскоре доктор обнаруживает третьего пациента с тем же самым заблуждением. Бросая вызов жестоким методам лечения, характерным для эпохи, Стоун решает объединить всех троих и помочь по-новому справиться с болезнью.



Состояние рассудка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.