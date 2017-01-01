Состояние рассудка (фильм, 2017) смотреть онлайн
Сюжет
В конце 1950-х в государственной больнице Ипсиланти в штате Мичиган доктор Алан Стоун начинает работать с двумя параноидальными шизофрениками. Каждый из них считает себя Иисусом, и вскоре доктор обнаруживает третьего пациента с тем же самым заблуждением. Бросая вызов жестоким методам лечения, характерным для эпохи, Стоун решает объединить всех троих и помочь по-новому справиться с болезнью.
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Информация
Рейтинг
6.2 IMDb
- ДЭРежиссёр
Джон
Эвнет
- Актёр
Ричард
Гир
- ДМАктёр
Джеймс
Монро Иглхарт
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- Актриса
Джулианна
Маргулис
- Актёр
Брэдли
Уитфорд
- Актёр
Кевин
Поллак
- ШХАктриса
Шарлотта
Хоуп
- Актёр
Уолтон
Гоггинс
- Актёр
Стивен
Рут
- ЭНСценарист
Эрик
Назарян
- ДЭСц�енарист
Джон
Эвнет
- ДЭПродюсер
Джон
Эвнет
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ПДМонтажёр
Патрик
Дж. Дон Вито
- ДЛОператор
Дени
Ленуар
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо