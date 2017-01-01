Состояние рассудка
Wink
Фильмы
Состояние рассудка
2017, Three Christs
Драмы104 мин18+

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Состояние рассудка (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

В конце 1950-х в государственной больнице Ипсиланти в штате Мичиган доктор Алан Стоун начинает работать с двумя параноидальными шизофрениками. Каждый из них считает себя Иисусом, и вскоре доктор обнаруживает третьего пациента с тем же самым заблуждением. Бросая вызов жестоким методам лечения, характерным для эпохи, Стоун решает объединить всех троих и помочь по-новому справиться с болезнью.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Состояние рассудка»

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