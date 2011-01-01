Солдаты удачи (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Soldiers of Fortune
Боевики89 мин18+
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Сюжет
Миллионеры-адреналиноманы, которые уже взяли от жизни все, но хотят еще большего. Все они за собственные деньги они отправляются на войну, чтобы почувствовать ее настоящий вкус и получить новую дозу адреналина.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.3 IMDb
- Режиссёр
Максим
Коростышевский
- Актёр
Кристиан
Слэйтер
- Актёр
Винг
Реймз
- Актёр
Шон
Бин
- Актёр
Джеймс
Кромуэлл
- ДМАктёр
Доминик
Монахэн
- ОКАктриса
Оксана
Коростышевская
- Актёр
Колм
Мини
- Актёр
Чарли
Бьюли
- ФРАктёр
Фредди
Родригес
- ГВАктёр
Геннадий
Венгеров
- ДМПродюсер
Джефф
Мост
- НСПродюсер
Наталья
Смирнова
- РСПродюсер
Ричард
Сальваторе
- АНАктёр дубляжа
Александр
Ноткин
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Козик
- ВААктёр дубляжа
Владимир
Артемов
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- ОКАктриса дубляжа
Оксана
Коростышевская
- ИЛМонтажёр
Игорь
Литонинский
- МСОператор
Мария
Соловьева
- ДЛКомпозитор
Джозеф
ЛоДука