Солдаты удачи (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Миллионеры-адреналиноманы, которые уже взяли от жизни все, но хотят еще большего. Все они за собственные деньги они отправляются на войну, чтобы почувствовать ее настоящий вкус и получить новую дозу адреналина.



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