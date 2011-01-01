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Солдаты удачи

Солдаты удачи (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Soldiers of Fortune
Боевики89 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Миллионеры-адреналиноманы, которые уже взяли от жизни все, но хотят еще большего. Все они за собственные деньги они отправляются на войну, чтобы почувствовать ее настоящий вкус и получить новую дозу адреналина.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Солдаты удачи»

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