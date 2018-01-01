Биография

Максим Коростышевский – режиссер, продюсер, сценарист, актер театра и кино, родился 1 февраля 1968 года. Фильмография насчитывает 4 полнометражных кинокартины. Наиболее успешным проектом стала трагикомедия «Дура» (2003). В 1992 году стал выпускником Щукинского училища, получив актерскую профессию. Был задействован в постановках театра Станиславского. Первым фильмом Максима Коростышевского стала криминальная драма «Дезертир» (1990). Актер исполнил эпизодическую роль. В 2003 году участвовал в качестве продюсера и второго режиссера в исторической драме «Игра в модерн». Главные роли исполнили Егор Бероев, Оксана Коростышевская, Михаил Козаков, Евгений Миронов и Александр Пороховщиков. Свою супругу Максим Коростышевский снял и в следующем своем фильме, в котором участвовал в качестве сценариста, продюсера и режиссера, трагикомедии «Дура». В 2011 году режиссер снял очередной свой фильм в США, боевик «Солдаты удачи». Режиссер женат на актрисе Оксане Коростышевской. Пара воспитывает троих дочерей, Марусю, Василису и Марию. В 2017 году в СМИ стало известно, что у режиссера появилась вторая семья за рубежом. В 2020 году Оксана Коростышевская подала на развод.