Сокровище нации (фильм, 2004) смотреть онлайн
9.42004, National Treasure
Боевики, Триллеры125 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Современные охотники за сокровищами во главе с Беном Франклином Гейтсом узнают старинную легенду о сокровище, спрятанном еще отцами-основателями американского государства Джорджем Вашингтоном, Бенджамином Франклином и Томасом Джефферсоном. Узнать тайну клада можно с помощью Декларации Н�езависимости США, в которой зашифрована разгадка. Но помимо разгадывания изощренной головоломки, нашим героям предстоит сразиться с любителями легкой наживы, жаждущим погреть руки на достоянии республики…
Сокровище нации смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ДТРежиссёр
Джон
Тёртлтауб
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актриса
Дайан
Крюгер
- ДБАктёр
Джастин
Барта
- Актёр
Шон
Бин
- Актёр
Джон
Войт
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- ДДАктёр
Дэвид
Дайан Фишер
- СФАктёр
Стюарт
Финлэй-Макленнан
- Актёр
Олег
Тактаров
- КУСценарист
Кормак
Уибберли
- МУСценарист
Мэриэнн
Уибберли
- ДКСценарист
Джим
Кауф
- Сценарист
Орен
Авив
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- ДТПродюсер
Джон
Тёртлтауб
- Продюсер
Орен
Авив
- БМПродюсер
Бенджамин
Мельникер
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Гранкин
- СВАктёр дубляжа
Сергей
Власов
- ИШАктёр дубляжа
Игорь
Шибанов
- ДМХудожница
Джудианна
Маковски
- УГМонтажёр
Уильям
Голденберг
- КДОператор
Калеб
Дешанель
- ТРКомпозитор
Тревор
Рэбин