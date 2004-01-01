Сокровище нации
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Сокровище нации

Сокровище нации (фильм, 2004) смотреть онлайн

9.42004, National Treasure
Боевики, Триллеры125 мин12+

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Сюжет

Современные охотники за сокровищами во главе с Беном Франклином Гейтсом узнают старинную легенду о сокровище, спрятанном еще отцами-основателями американского государства Джорджем Вашингтоном, Бенджамином Франклином и Томасом Джефферсоном. Узнать тайну клада можно с помощью Декларации Независимости США, в которой зашифрована разгадка. Но помимо разгадывания изощренной головоломки, нашим героям предстоит сразиться с любителями легкой наживы, жаждущим погреть руки на достоянии республики…

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сокровище нации»

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