Соединенные Штаты против Билли Холидей (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

В 1939 году блюзовая певица Билли Холидей впервые исполняет протестную композицию о линчевании темнокожих Strange Fruit. Песня становится еe визитной карточкой и неиссякаемым источником проблем на всю оставшуюся жизнь. Концерты артистки отменяют, ей подбрасывают запрещенные вещества и устраивают �разнообразные провокации, чтобы осквернить имя Билли Холидей. И всe это с подачи главы Федерального управления по борьбе с наркотиками Гарри Анслингера – расиста и женоненавистника.



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