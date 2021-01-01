Соединенные Штаты против Билли Холидей (фильм, 2021) смотреть онлайн
8.32021, The United States vs. Billie Holiday
Драмы125 мин18+
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Сюжет
В 1939 году блюзовая певица Билли Холидей впервые исполняет протестную композицию о линчевании темнокожих Strange Fruit. Песня становится еe визитной карточкой и неиссякаемым источником проблем на всю оставшуюся жизнь. Концерты артистки отменяют, ей подбрасывают запрещенные вещества и устраивают �разнообразные провокации, чтобы осквернить имя Билли Холидей. И всe это с подачи главы Федерального управления по борьбе с наркотиками Гарри Анслингера – расиста и женоненавистника.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Ли
Дэниелс
- АДАктриса
Андра
Дэй
- ЛДАктёр
Лесли
Джордан
- МЛАктёр
Мисс
Лоуренс
- Актриса
Наташа
Лионн
- ТРАктёр
Треванте
Роудс
- ГХАктёр
Гаррет
Хедлунд
- РМАктёр
Роб
Морган
- ДДАктриса
Давайн
Джой Рэндольф
- ИРАктёр
Ивэн
Росс
- ТДАктёр
Тайлер
Джеймс Уильямс
- СПСценарист
Сьюзен-Лори
Паркс
- ЙХСценарист
Йохан
Хари
- ДКПродюсер
Джеффри
Киршенбаум
- Продюсер
Джо
Рот
- ПНХудожник
Паоло
Ниедду
- ДРМонтажёр
Джей
Рабиновиц
- ЭДОператор
Эндрю
Данн
- Композитор
Крис
Бауэрс