Соединенные Штаты против Билли Холидей
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Соединенные Штаты против Билли Холидей

Соединенные Штаты против Билли Холидей (фильм, 2021) смотреть онлайн

8.32021, The United States vs. Billie Holiday
Драмы125 мин18+

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Сюжет

В 1939 году блюзовая певица Билли Холидей впервые исполняет протестную композицию о линчевании темнокожих Strange Fruit. Песня становится еe визитной карточкой и неиссякаемым источником проблем на всю оставшуюся жизнь. Концерты артистки отменяют, ей подбрасывают запрещенные вещества и устраивают разнообразные провокации, чтобы осквернить имя Билли Холидей. И всe это с подачи главы Федерального управления по борьбе с наркотиками Гарри Анслингера – расиста и женоненавистника.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Соединенные Штаты против Билли Холидей»

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