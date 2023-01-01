Собственность дьявола (фильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

Самый разыскиваемый боевик ИРА после жестокого боя с правительственными войсками скрывается в Америке. Все его товарищи погибли, а он должен купить ракеты «стингер» для борьбы с вертолетами британской армии. Он живет в семье ничего не подозревающего американского полицейского ирландского �происхождения и тем временем находит торговца оружием, но сделка срывается. Это не устраивает продавца, так как, по его словам, он уже заплатил за ракеты собственные деньги…



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