Wink
Фильмы
Собственность дьявола

Собственность дьявола (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, The Devil's Own
Боевики106 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Боевик Ирландской республиканской армии нелегально приезжает в Нью-Йорк. Его цель – найти выход на продавцов оружия и осуществить сделку по закупке крупной партии. Под видом простого рабочего он проникает в добропорядочную семью, расположив к себе ее главу, полицейского Тома О’Мейра. Однако после вооруженного нападения на его дом Том узнает, кто на самом деле скрывается за маской дружелюбного гостя.

Собственность дьявола смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Собственность дьявола»

Всё