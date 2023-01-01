Собственность дьявола (фильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

Боевик Ирландской республиканской армии нелегально приезжает в Нью-Йорк. Его цель – найти выход на продавцов оружия и осуществить сделку по закупке крупной партии. Под видом простого рабочего он проникает в добропорядочную семью, расположив к себе ее главу, полицейского Тома О’Мейра. Однак�о после вооруженного нападения на его дом Том узнает, кто на самом деле скрывается за маской дружелюбного гостя.



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