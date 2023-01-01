Собственность дьявола (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, The Devil's Own
Боевики106 мин18+
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Сюжет
Боевик Ирландской республиканской армии нелегально приезжает в Нью-Йорк. Его цель – найти выход на продавцов оружия и осуществить сделку по закупке крупной партии. Под видом простого рабочего он проникает в добропорядочную семью, расположив к себе ее главу, полицейского Тома О’Мейра. Однак�о после вооруженного нападения на его дом Том узнает, кто на самом деле скрывается за маской дружелюбного гостя.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- АДРежиссёр
Алан
Дж. Пакула
- Актёр
Харрисон
Форд
- Актёр
Брэд
Питт
- МКАктриса
Маргарет
Колин
- РБАктёр
Рубен
Бладес
- Актёр
Трит
Уильямс
- ДХАктёр
Джордж
Хирн
- МРАктёр
Митчелл
Райан
- НМАктриса
Наташа
Макэлхоун
- ПРАктёр
Пол
Ронан
- СДАктёр
Саймон
Джонс
- КЖСценарист
Кевин
Жарр
- РФПродюсер
Роберт
Ф. Коулсберри
- ЛГПродюсер
Ларри
Гордон
- ЛЛПродюсер
Ллойд
Левин
- ГФАктёр дубляжа
Геннадий
Фролов
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- Актриса дубляжа
Алёна
Ивченко
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- БПХудожник
Берни
Поллак
- ТРМонтажёр
Том
Рольф
- ДВМонтажёр
Дэннис
Вирклер
- ГУОператор
Гордон
Уиллис
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер