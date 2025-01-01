Снова в деле (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Back in Action
Боевики, Комедии18+
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Сюжет
Бывшие спецагенты ЦРУ, оставившие службу много лет назад, вынуждены вернуться в смертельно опасный мир шпионажа.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Сет
Гордон
- Актриса
Кэмерон
Диас
- РБАктёр
Роберт
Баста
- ДДАктёр
Джэми
Деметриу
- Актёр
Кайл
Чендлер
- Актриса
Гленн
Клоуз
- РДАктёр
Рилан
Джексон
- Актёр
Джейми
Фокс
- ЭСАктёр
Эндрю
Скотт
- МРАктриса
Маккенна
Робертс
- БОСценарист
Брендан
О’Брайэн
- Сценарист
Сет
Гордон
- Продюсер
Дженно
Топпинг
- Продюсер
Питер
Чернин
- СЛХудожник
Стивен
Лоуренс
- ШФХудожник
Шеперд
Франкель
- КГХудожница
Катарина
Голебиовска
- КЛКомпозитор
Кристофер
Леннерц