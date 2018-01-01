Wink
Фильмы
сНежный человек
Актёры и съёмочная группа фильма «сНежный человек»

Актёры и съёмочная группа фильма «сНежный человек»

Режиссёры

Олег Асадулин

Олег Асадулин

Режиссёр

Актёры

Владимир Стеклов

Владимир Стеклов

Актёр
Степан Девонин

Степан Девонин

Актёр
Катерина Шпица

Катерина Шпица

Актриса
Игорь Грабузов

Игорь Грабузов

Актёр
Михаил Стригин

Михаил Стригин

Актёр
Евгений Ковалюк

Евгений Ковалюк

Актёр
Аслан Бижоев

Аслан Бижоев

Актёр
Михаил Блиндар

Михаил Блиндар

Актёр

Сценаристы

Константин Трофимов

Константин Трофимов

Сценарист

Продюсеры

Георгий Малков

Георгий Малков

Продюсер
Алексей Рязанцев

Алексей Рязанцев

Продюсер
Сергей Стегний

Сергей Стегний

Продюсер
Константин Трофимов

Константин Трофимов

Продюсер

Художники

Максим Алипченко

Максим Алипченко

Художник
Алина Асрян

Алина Асрян

Художница
Петр Горшенин

Петр Горшенин

Художник

Монтажёры

Максим Смирнов

Максим Смирнов

Монтажёр

Операторы

Антон Дроздов-Счастливцев

Антон Дроздов-Счастливцев

Оператор

Композиторы

DJ Грув

DJ Грув

Композитор