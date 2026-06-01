Фильм сНежный человек
2025, сНежный человек
Фэнтези, Семейный6+
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О фильме
У замкнутого школьника Мирона нет друзей, родители постоянно ссорятся, а дедушка полностью погружен в свои дела. В школе над ним подшучивают и не хотят играть в баскетбол из-за его слухового аппарата.
Родители решают отметить день рождения деда в деревне. Оказавшись в дедовом доме, Мирон начинает подозревать что-то неладное, и, пока дед привычно препирается с папой, а мама пытается нивелировать конфликт, Мирон обнаруживает в сарае огромное существо и сразу же чувствует в нём родственную душу. Это снежный человек Еня, который, как оказывается, ранен. Ему предстоит узнать, кому можно доверять, обрести новых друзей, пережить невероятные приключения, столкнуться с опасностью и, наконец, вернуться домой к своей семье.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ОАРежиссёр
Олег
Асадулин
- Актёр
Владимир
Стеклов
- Актёр
Степан
Девонин
- Актриса
Катерина
Шпица
- ИГАктёр
Игорь
Грабузов
- МСАктёр
Михаил
Стригин
- ЕКАктёр
Евгений
Ковалюк
- АБАктёр
Аслан
Бижоев
- МБАктёр
Михаил
Блиндар
- КТСценарист
Константин
Трофимов
- Продюсер
Георгий
Малков
- Продюсер
Алексей
Рязанцев
- ССПродюсер
Сергей
Стегний
- КТПродюсер
Константин
Трофимов
- МАХудожник
Максим
Алипченко
- ААХудожница
Алина
Асрян
- ПГХудожник
Петр
Горшенин
- МСМонтажёр
Максим
Смирнов
- АДОператор
Антон
Дроздов-Счастливцев
- DГКомпозитор
DJ
Грув