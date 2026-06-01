Фильм сНежный человек

У замкнутого школьника Мирона нет друзей, родители постоянно ссорятся, а дедушка полностью погружен в свои дела. В школе над ним подшучивают и не хотят играть в баскетбол из-за его слухового аппарата.

Родители решают отметить день рождения деда в деревне. Оказавшись в дедовом доме, Мирон начинает подозревать что-то неладное, и, пока дед привычно препирается с папой, а мама пытается нивелировать конфликт, Мирон обнаруживает в сарае огромное существо и сразу же чувствует в нём родственную душу. Это снежный человек Еня, который, как оказывается, ранен. Ему предстоит узнать, кому можно доверять, обрести новых друзей, пережить невероятные приключения, столкнуться с опасностью и, наконец, вернуться домой к своей семье.

