Актёры и съёмочная группа фильма «Снежная королева»

Актёры

Владимир Грибков

АктёрОле-Лукойе
Мария Бабанова

АктрисаСнежная Королева
Янина Жеймо

АктрисаГерда
Сергей Мартинсон

АктёрВорон
Анна Комолова

АктрисаКай
Галина Кожакина

АктрисаМаленькая разбойница
Варвара Попова

АктрисаБабушка
Алексей Консовский

АктёрОлень
Ирина Мурзаева

АктрисаСтарая фея
Елена Понсова

АктрисаВорона

Сценаристы

Георгий Гребнер

Сценарист
Николай Эрдман

Сценарист
Ханс Кристиан Андерсен

Hans Christian Andersen
Сценарист

Продюсеры

Федор Иванов

Продюсер

Художники

Фёдор Хитрук

Художник
Елена Хлудова

Художница
Константин Чикин

Художник
Татьяна Федорова

Художница
Владимир Крумин

Художник
Лидия Резцова

Художница
Виктор Лихачев

Художник
Игорь Подгорский

Художник
Вадим Долгих

Художник

Монтажёры

Лидия Кякшт

Монтажёр

Операторы

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Артемий Айвазян

Композитор