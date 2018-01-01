Снежная королева (фильм, 1957) смотреть онлайн

1957, Снежная королева
Мультфильм, Советские мультфильмы60 мин0+
Снежная королева (фильм, 1957)
О фильме
В один из морозных зимних вечеров, когда сквозь расписанные причудливым узором окна уютных, теплых домов прокрадывается темнота, а во дворе тревожно завывает вьюга, Снежная королева умчала маленького Кая в свои ледяные владения и превратила его доброе отзывчивое сердце в осколок льдинки.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоSD
Время60 мин / 01:00
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb
