Снайпер: Последний выстрел
Wink
Фильмы
Снайпер: Последний выстрел

Снайпер: Последний выстрел (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.82015, Снайпер: Последний выстрел
Военный, Боевик80 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Лето 1941-го. Наступление вермахта развивается по всем фронтам. Красная Армия на грани катастрофы. В эпицентре событий – судьбы русского Николая Волохова и француза Андре Ренье.

Страна
Беларусь
Жанр
Военный, Боевик
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Снайпер: Последний выстрел»