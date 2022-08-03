Wink
Детям
Смешарики. Выпуск 3

Смешарики. Выпуск 3 (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Смешарики. Выпуск 3
Мультфильм, Для самых маленьких45 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

1. Черно-белое кино 2. Щедрое небо 3. Теория относительности 4. Туризм 5. Кто дергает за ниточки6. Солнечный зайчик 7. Ты-есть

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смешарики. Выпуск 3»