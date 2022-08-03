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Смешарики. Пин-код. Выпуск 1

Смешарики. Пин-код. Выпуск 1 (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Смешарики. Пин-код. Выпуск 1
Мультфильм, Для самых маленьких91 мин18+

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О фильме

Под руководством Пина и Лосяша – самых умных смешариков – вся компания переселяется на летающее судно «Пинолет», полное новейших технологий, в которых друзьям предстоит разобраться.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смешарики. Пин-код. Выпуск 1»