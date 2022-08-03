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Смешарики. Начало

Смешарики. Начало (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Смешарики. Начало
Мультфильм, Приключения87 мин0+

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О фильме

Такую экстремальную историю про Смешариков вы не могли себе представить: покинув свою уютную страну, Смешарики оказываются в современном мегаполисе в роли супергероев! Зачем? Они приняли очень важное для себя решение — спасти мир от нависшей угрозы.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смешарики. Начало»