Смешарики. Начало (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Смешарики. Начало
Мультфильм, Приключения87 мин0+
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О фильме
Такую экстремальную историю про Смешариков вы не могли себе представить: покинув свою уютную страну, Смешарики оказываются в современном мегаполисе в роли супергероев! Зачем? Они приняли очень важное для себя решение — спасти мир от нависшей угрозы.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Для самых маленьких
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ДЧРежиссёр
Денис
Чернов
- МЧАктёр
Михаил
Черняк
- Актёр
Сергей
Мардарь
- АВАктёр
Антон
Виноградов
- ВПАктёр
Владимир
Постников
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- ВБАктёр
Вадим
Бочанов
- МХАктёр
Михаил
Хрусталёв
- СКАктёр
Станислав
Концевич
- ВМАктёр
Владимир
Маслаков
- КБАктриса
Ксения
Бржезовская
- АЛСценарист
Алексей
Лебедев
- ИППродюсер
Илья
Попов
- АППродюсер
Анатолий
Прохоров
- Продюсер
Тимур
Бекмамбетов
- ЮОПродюсер
Юлия
Осетинская
- АММонтажёр
Аркадий
Муратов
- АСОператор
Анатолий
Смирнов
- ОПОператор
Олег
Пожидаев
- МЛКомпозитор
Марина
Ланда