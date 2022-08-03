Смешарики. Начало (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
Захватывающих приключений Кроша, Ежика, Лосяша, Кар-Карыча, Бараша и других персонажей вселенной «Смешариков» много не бывает! В мультфильме 2011 года нам расскажут предысторию любимых героев: где они были и что видели. Полнометражный мультфильм «Смешарики. Начало» смотреть онлайн в хорошем качестве можно на видеоплатформе Wink.
Смешарики находят старый телевизор, по которому транслируют супергеройское телешоу под названием «Шоу Люсьена». Наблюдая за происходящим на экране, Кар-Карыч и Крош считают своим долгом помочь Люсьену в борьбе со злом. Но для этого друзьям нужно попасть в некий Мегаполис. Смешарики создают плот и отправляются в путешествие, не представляя, какие приключения ждут их по пути.
Смогут ли герои добраться до мегаполиса, а потом выбраться оттуда целыми и невредимыми? И что ждет их дальше? Смотрите «Смешарики. Начало» мультфильм 2011 года в хорошем качестве на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
