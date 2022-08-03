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Смешарики. Легенда о золотом драконе 3D

Смешарики. Легенда о золотом драконе 3D (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Смешарики. Легенда о золотом драконе 3D
Мультфильм, Комедия76 мин6+

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О фильме

Выдающийся учeный и его команда отправляются в самое сердце диких джунглей, где их ждут опасные приключения, свирепые туземцы и расхитители гробниц, до зубов вооруженные гаджетами.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смешарики. Легенда о золотом драконе 3D»