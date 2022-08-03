Смешарики. Легенда о золотом драконе 3D (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Смешарики. Легенда о золотом драконе 3D
Мультфильм, Комедия76 мин6+
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О фильме
Выдающийся учeный и его команда отправляются в самое сердце диких джунглей, где их ждут опасные приключения, свирепые туземцы и расхитители гробниц, до зубов вооруженные гаджетами.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ДЧРежиссёр
Денис
Чернов
- МЧАктёр
Михаил
Черняк
- Актёр
Сергей
Мардарь
- АВАктёр
Антон
Виноградов
- ВПАктёр
Владимир
Постников
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- ВБАктёр
Вадим
Бочанов
- Актёр
Гарик
Харламов
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- ЕШАктриса
Елена
Шульман
- ВМАктёр
Владимир
Маслаков
- ДЧСценарист
Денис
Чернов
- ДЯСценарист
Дмитрий
Яковенко
- ИППродюсер
Илья
Попов
- АППродюсер
Анатолий
Прохоров
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- АММонтажёр
Аркадий
Муратов
- МЛКомпозитор
Марина
Ланда